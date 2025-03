Riade sedia diálogos EUA-Ucrânia neste domingo; Kremlin espera negociações 'difíceis'

Os Estados Unidos e a Ucrânia pressionam para conseguir, no mínimo, uma trégua nos ataques contra instalações energéticas dos dois lados.

Enquanto Kiev se diz "pronta" para um cessar-fogo completo, o Kremlin parece tentar dilatar qualquer acordo de trégua para ganhar tempo, enquanto suas tropas expulsam as forças ucranianas da região russa de Kursk.

Por enquanto, a Rússia assegura que só acordou com Washington nesta etapa uma suspensão nos ataques a instalações de energia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já moderou as expectativas sobre as novas conversações com vistas a encerrar o conflito, iniciado pela ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"É um tema muito complexo e há muito trabalho a fazer. Estamos só no começo do caminho", disse à televisão russa. As negociações serão "difíceis", acrescentou.

Como exemplo destas diferenças, a delegação ucraniana será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, enquanto Putin decidiu enviar um senador que foi diplomata de carreira e um funcionário do Serviço Federal de Segurança (FSB) russo, ambos de perfis mais baixos.