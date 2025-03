Thiago Motta é demitido na Juventus e Igor Tudor assume como novo técnico

A missão de emergência foi confiada ao treinador croata Igor Tudor, ex-jogador da Juve (1998-2005 e 2006-2007), que dirigiu Hellas Verona (2021-22), Olympique de Marselha (2022-23) e Lazio (2024).

Mas ao mesmo tempo e segundo a imprensa italiana, os dirigentes da Juve estariam pensado em convencer um treinador mais experiente e de renome, como Antonio Conte ou Stefano Pioli, respectivamente no comando do Napoli e do Al Nassr da Arábia Saudita, a assumir o comando da equipe para o Mundial de Clubes, em junho e julho.

A chegada de Motta, de 42 anos, à Juventus suscitou grandes esperanças depois de ter levado o Bologna à Liga dos Campeões na temporada passada, mas a ilusão rapidamente se desvaneceu.

Sua equipe não brilhou nem no jogo nem nos resultados, empatou 13 partidas no campeonato e os reforços da pré-temporada não corresponderam plenamente às expectativas.

No mês passado, a Juve foi eliminada nos playoffs de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões pelo PSV Eindhoven, assim como nas quartas de final da Copa da Itália, da qual era atual campeã, diante do Empoli.

A Juventus sob o comando de Motta atingiu o fundo do poço em 9 de março, ao perder por 4 a 0 para a Atalanta, em sua maior derrota em casa desde 1967.