Com objetivos distintos, Argentina e Brasil fazem clássico nas Eliminatórias

A Argentina só precisa de um ponto para ir à Copa do Mundo de 2026 e tentará a vaga antecipada no clássico desta terça-feira (25) contra o Brasil, que ainda precisa se afirmar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Faltando cinco rodadas para o final da competição, a 'Albiceleste' lidera com 28 pontos, contra 22 do Equador (2º) e 21 do Brasil (3º), com Uruguai (4º, 20 pontos), Paraguai (5º, 20 pontos) e Colômbia (6ª, 19 pontos) completando a zona de classificação direta para o Mundial do ano que vem.

Com a missão praticamente cumprida, a Argentina quer colocar a cereja do bolo e garantir a classificação no clássico em casa contra o arquirrival Brasil.