Dorival confirma seis mudanças na Seleção para clássico com a Argentina

Argentina e Brasil se enfrentam na terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, a partir das 21h00 (horário de Brasília).

Líder as Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos em 13 jogos, a seleção argentina precisa apenas de um empate para selar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o Brasil (3º com 21 pontos) ficará muito próximo do Mundial se vencer a eterna rival.

prb/app/mar/cb

© Agence France-Presse