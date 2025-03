EUA e Rússia iniciam nova etapa de diálogo sobre a Ucrânia

- Pontos pendentes -

O Kremlin, no entanto, reduziu no domingo as expectativas de uma solução rápida.

"É um tema muito complexo e há muito trabalho por fazer. Estamos apenas no início do caminho", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele ressaltou que há muitos pontos pendentes para alcançar um cessar-fogo.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou um apelo conjunto dos Estados Unidos e da Ucrânia para uma pausa total e imediata de 30 dias. Ele propôs a interrupção dos ataques apenas contra as instalações do setor de energia.

Segundo Peskov, "o principal tema de discussão" com os Estados Unidos seria a possível retomada do acordo de 2022 para a exportação de grãos pelo Mar Negro, e não o fim das hostilidades.

"Nossos negociadores estarão dispostos a discutir os detalhes desta questão", declarou Peskov sobre o acordo que permitiu à Ucrânia exportar seus grãos, cruciais para a alimentação mundial, apesar da presença da frota russa na região.