Favoritos, Zverev e Sabalenka avançam em Miami; Paolini elimina Osaka

"Encontrei o ritmo depois do 4-1 [a favor de Thompson no primeiro set] e estou feliz com o meu nível desde então", acrescentou.

Zverev fez a diferença ao ganhar 76% dos pontos com o primeiro serviço.

Outro vencedor da tarde em Miami foi o americano Taylor Fritz (N.4), que também se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o canadense Denis Shapovalov (N.28) por 7-5 e 6-3.

Fritz, de 27 anos, se junta a Brandon Nakashima (N.32) como os únicos jogadores dos Estados Unidos que avançaram à quarta rodada em Indian Wells e Miami este ano.

- Sabalenka imparável; Paolini elimina Osaka -

No WTA 1000 de Miami, em paralelo ao torneio masculino, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka bateu a americana Danielle Dollins (N.15) por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 17 minutos para avançar às quartas de final.