França julga lenda do cinema Gérard Depardieu por agressões sexuais

O gigante do cinema francês Gérard Depardieu comparecerá a um tribunal de Paris a partir desta segunda-feira (24) por supostas agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de um longa-metragem em 2021, no primeiro caso que vai a julgamento.

O julgamento, que foi adiado em outubro, deve começar às 13h30 (9h30 em Brasília) no Tribunal Correcional de Paris e prosseguir pelo menos até terça-feira. O advogado do ator de 76 anos, Jérémie Assous, confirmou à AFP que ele "comparecerá".

Depardieu, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo.