Incêndios florestais impulsionados por fortes rajadas de vento atingem sul do Chile

Nos últimos anos, o Chile foi atingido por enormes incêndios que afetaram áreas florestais e urbanas.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, a 110 km ao noroeste de Santiago.

As chamas provocaram a morte de 137 pessoas. Além disso, 16.000 pessoas se viram atingidas pelos incêndios, segundo números oficiais.

Esse incêndio no Chile é o segundo mais mortal do mundo no decorrer do século.

ps/vel/db/dd

© Agence France-Presse