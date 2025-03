Jornalista recebeu por engano plano de guerra secreto dos EUA, segundo Casa Branca

"A sequência de mensagens que foi relatada parece ser autêntica e estamos revisando como um número foi adicionado inadvertidamente à conversa", indicou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes.

Goldberg não deu detalhes sobre o plano, mas escreveu que Hegseth enviou ao grupo informações sobre os ataques, incluindo "alvos, armas que os Estados Unidos utilizariam e o seguimento do ataque".

"De acordo com o longo texto de Hegseth, as primeiras detonações no Iêmen seriam sentidas duas horas depois, às 13h45, horário do leste" dos Estados Unidos, detalhou Goldberg, um cronograma que foi posteriormente efetivado no terreno.

Goldberg disse que foi adicionado ao grupo dois dias antes e que recebeu mensagens de outros funcionários do alto escalão do governo designando representantes que trabalhariam com o tema.

"Não sei de nada sobre isso", declarou Trump nesta segunda ao ser questionado sobre a inclusão do repórter nas conversas. "Estou ouvindo isso de vocês pela primeira vez", respondeu aos jornalistas.

Em 14 de março, uma pessoa identificada como o vice-presidente JD Vance expressou dúvidas sobre realizar os ataques e disse que odiava "resgatar a Europa novamente", já que os ataques huthis contra navios afetavam mais os países desse continente do que os Estados Unidos.