Julgamento de ator francês Gérard Depardieu por agressões sexuais começa sob tensão

O julgamento contra a lenda do cinema Gérard Depardieu por supostas agressões sexuais a duas mulheres durante uma filmagem em 2021 começou nesta segunda-feira (24) em Paris em um ambiente tenso, com o advogado de defesa apontando para as denunciantes e alegando uma conspiração.

Depardieu, de 76 anos e vestido de preto, entrou caminhando no tribunal correcional de Paris, apoiado no ombro de seu advogado Jéremie Assous, neste que é o primeiro caso contra ele por violência sexual a chegar a julgamento.

"Este julgamento permitirá confrontar as acusações com a realidade, com as testemunhas e com a configuração do local. Dessa forma, poderemos demonstrar de maneira (...) indiscutível que todas as acusações são falsas", afirmou o advogado à imprensa ao chegar.