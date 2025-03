Lula visita o Japão para fortalecer relações comerciais

Esta é a terceira visita de Lula, como presidente do Brasil, ao Japão, a quarta maior economia mundial.

Lula pretende aumentar as exportações brasileiras para o Japão, incluindo carne e aviões fabricados pela Embraer. Para avançar com seu plano, ele participará na quarta-feira de um fórum econômico em busca de novas oportunidades.

Atualmente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com um comércio bilateral que superou 160 bilhões de dólares (916 bilhões de reais) em 2023. O Japão é o 11º principal parceiro comercial do país, segundo os dados oficiais.

O Brasil "aumentou sua dependência econômica da China nos últimos anos", afirmou à AFP Karina Calandrin, professora do Ibmec em São Paulo.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump aumentou para 20% as tarifas sobre as exportações chinesas, que no ano passado alcançaram níveis recordes.

Segundo Calandrin, isso "coloca o Brasil em risco, ao torná-lo mais vulnerável às mudanças no cenário internacional".