México descarta indícios de 'campo de extermínio' em propriedade do narcotráfico

O governo do México disse, nesta segunda-feira (24) que não foram encontrados indícios de um "campo de extermínio" em um suposto centro de treinamento do narcotráfico descoberto no início de março no oeste do país.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança federal, disse à imprensa que segundo as declarações de um suposto operador do lugar detido dias atrás, o local era um "centro de treinamento" do crime organizado.

"Confirmamos que se tratava de um centro de treinamento. Até o momento não temos nenhum indício (...) de que tenha sido um campo de extermínio", disse o funcionário durante a coletiva de imprensa matutina da presidente Claudia Sheinbaum.