ONU culpa 'tanque israelense' por ataque a prédio da organização em Gaza

"A localização deste complexo da ONU era bem conhecida pelas partes em conflito", insistiu Dujarric.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condena energicamente estes ataques e pede uma investigação completa, exaustiva e independente", repetiu.

Israel tinha informado na semana passada que estava investigando as circunstâncias da morte do funcionário búlgaro da ONU. O exército israelense, responsabilizado pelo Hamas, tinha negado envolvimento no bombardeio e um porta-voz militar assegurou que não houve "nenhuma atividade operacional" na região.

Após a retomada por parte de Israel dos ataques aéreos e operações terrestres na Faixa de Gaza, que romperam a trégua em vigor desde janeiro, a ONU decidiu "reduzir a presença" de seus funcionários no território palestino por "razões de segurança e operacionais", disse o porta-voz.

Isto significa reduzir temporariamente "em cerca de um terço esta semana e talvez um pouco mais" o número de funcionários internacionais da ONU na Faixa de Gaza, ou seja, cerca de 30 das 100 pessoas presentes, explicou.

Trata-se de pessoal do Unicef, da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Programa Mundial de Alimentos e do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).