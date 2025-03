Pais imploram por menores que serão levados a prisões de adultos em El Salvador

"Todos são apenas meninos e não podem estar com adultos, com criminosos", afirma Moisés Campos, de 44 anos, cujo filho Brandon, de 15 anos, foi apreendido com Dustin e outros nove jovens.

Os onze menores foram condenados a cinco anos de internação e mais cinco de liberdade vigiada por fazerem parte de "associações ilícitas", o mesmo que fazer parte de uma gangue.

As autoridades afirmam que os menores terão suas celas separadas dos adultos, uma promessa que não tranquiliza os pais. Também os preocupa que as prisões para adultos não tenham programas de reinserção social para os presos.

"Não acreditamos na reabilitação de terroristas [membros de quadrilha], independentemente da idade", disse o ministro da Justiça e Segurança Gustavo Villatoro.

Nos reformatórios juvenis salvadorenhos os internos podem seguir com seus estudos e são vigiados por funcionários de um órgão especializado, e não por agentes penitenciários.

- "Estão acabando com seus sonhos" -

Desde que os onze foram detidos em 11 de abril de 2024, seus pais não puderam vê-los porque as visitas nas prisões e reformatórios estão suspensas desde 2022 em função do regime de exceção que sustenta legalmente a "guera" de Bukele contra as gangues.