Scaloni espera jogo 'similar ao do Uruguai' contra o Brasil

O clássico contra o Brasil, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será "um jogo similar" ao que a Argentina fez com o Uruguai (vitória por 1 a 0), considerou, nesta segunda-feira (24), o técnico da 'Albiceleste', Lionel Scaloni.

"Esperamos um jogo similar ao do Uruguai, mas esperamos que seja mais parecido com o primeiro tempo do que com o segundo tempo. Dentro de um jogo você pode dominar ou ser dominado. O Brasil tem potencial para dominar porque é uma das maiores seleções do mundo, mas estaremos preparados", disse Scaloni em entrevista coletiva.

Faltando cinco rodadas para o final das Eliminatórias, a Argentina precisa apenas de um empate para garantir vaga no Mundial do ano que vem. Inclusive, a equipe pode chegar para o clássico com a Seleção Brasileira já classificada, caso a Bolívia (7ª) não vença o Uruguai no jogo que acontece horas antes em El Alto.