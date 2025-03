Sete pessoas presas por 'saudações nazistas' durante a partida França-Croácia

Autoridades francesas anunciaram nesta segunda-feira (24) a prisão de sete pessoas por "fazerem saudações nazistas durante a partida entre França e Croácia pela Liga das Nações da Uefa, no domingo.

O dispositivo de segurança conseguiu "prender sete indivíduos por fazerem saudações nazistas durante a partida", no Stade de France, ao norte da capital, escreveu o chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, na rede social X.

Segundo uma fonte policial, 10 radicais croatas fizeram saudações nazistas no início do jogo, enquanto seu hino nacional tocava, e durante o primeiro tempo. As prisões ocorreram no final da partida.