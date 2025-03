Tá na moda ser pagão? Quem são as bruxas e xamãs do século 21

Para marcar o equinócio, Sarah Kerr planeja participar de um ritual em Derbyshire, no centro da Inglaterra, e o enxerga como uma oportunidade de celebrar o "retorno da vida".

No Reino Unido, o ressurgimento do movimento pagão começou a ser observado na segunda metade do século 20. Embora os seguidores tenham enfrentado a ridicularização e a discriminação durante anos, o último censo sugere que muitos agora ousam expressar suas crenças.

Jonathan Woolley, druida e funcionário público

Com seu terno e seu emprego no Ministério do Meio Ambiente, Jonathan Woolley não se encaixa na imagem convencional de druida - uma espécie de sacerdote medieval.

O funcionário público, de 36 anos, explica que descobriu o movimento quando lia uma história em quadrinhos do Asterix quando criança e decidiu se converter aos 21 anos, quando descobriu que os druidas modernos ainda iam celebrar suas práticas no famoso sítio de Stonehenge, no sudoeste da Inglaterra.

É um "erro clássico" pensar que os pagãos são "pessoas estranhas". "É uma fé como qualquer outra" e seus seguidores fazem "todo tipo de trabalho", ele argumenta.