Thiago Motta se despede da Juventus: 'vivi momentos intensos'

O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido da Juventus no fim de semana após uma passagem de oito meses, se despediu em mensagem publicada no site do clube nesta segunda-feira (24).

"Vivi momentos intensos, sempre enfrentados com determinação máxima e a vontade de melhorar a cada dia", afirmou Motta no texto.

"Agradeço à diretoria por me dar a oportunidade de fazer parte deste grande clube, a todas as pessoas do clube que me apoiaram no trabalho diário, aos jogadores pelo trabalho duro e comprometimento desde o primeiro dia juntos", continuou.