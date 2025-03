Turquia: mais de mil detidos em protestos contra a prisão de rival de Erdogan

Em apenas quatro dias, ele passou de prefeito de Istambul ? cargo que iniciou a ascensão política de Erdogan há algumas décadas ? a detido, interrogado, encarcerado e destituído da prefeitura devido a uma investigação por corrupção.

Imamoglu, que foi oficialmente destituído de seu cargo no domingo, passou a primeira noite na prisão, em Silivri, na região de Istambul.

Apesar de sua detenção, ele foi designado no domingo por esmagadora maioria como candidato do CHP, principal partido da oposição, para as eleições presidenciais de 2028, com 15 milhões de votos.

Segundo analistas, as iminentes primárias desencadearam a detenção de Imamoglu, principal rival político de Erdogan. Este último tem dominado a política turca desde 2003, em uma primeira fase como primeiro-ministro e depois como presidente.

A polícia deteve mais de 1.133 pessoas por "atividades ilegais" desde o início dos protestos, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

Dez jornalistas turcos, incluindo um fotógrafo da AFP, foram detidos nesta segunda-feira em suas residências em Istambul e Izmir (oeste), a terceira maior cidade do país, por "cobrir os protestos", informou a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.