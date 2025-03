Um morto e um ferido em atentado no norte de Israel

"Vimos um homem de quase 70 anos e um homem de cerca de 20 anos perto do ponto de ônibus, ambos com ferimentos", disse um paramédico do Magen David Adom, citado em um comunicado.

Este é o primeiro atentado em Israel desde que o Exército do país rompeu a trégua com o Hamas na Faixa de Gaza e retomou os bombardeios no território palestino em 18 de março.

