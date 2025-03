Vítimas de avião que caiu em 2015 nos Alpes franceses são homenageadas

Quase 400 pessoas se reuniram nesta segunda-feira em Le Vernet, nos Alpes franceses, para prestar homenagem às 149 vítimas de um avião da Germanwings cujo copiloto lançou sobre uma montanha em 2015 em um "ato suicida".

Em 24 de março de 2015, o copiloto do voo 4U9525, que decolou de Barcelona, nordeste da Espanha, com destino a Düsseldorf, oeste da Alemanha, aproveitou a ausência do piloto principal para derrubar o Airbus A320 nos Alpes Franceses.

Os 144 passageiros de 19 países, a maioria alemães (72) e espanhóis (50), morreram, assim como os seis tripulantes, incluindo o copiloto, Andreas Lubitz, que estava sendo tratado com antidepressivos.