Bombardeio contra cartel da Colômbia deixa nove mortos

O Clã do Golfo é a principal organização do tráfico de drogas da Colômbia. A mineração ilegal é outra fonte de renda, assim como a extorsão e o contrabando de migrantes.

Petro tentou negociar o desarmamento do cartel depois de chegar ao poder, em agosto de 2022, mas fracassou na tentativa.

O presidente declarou um cessar-fogo unilateral em janeiro de 2023, mas o suspendeu depois que a organização impôs uma "paralisação da mineração" no noroeste do país e disparou contra as forças de segurança.

O Clã do Golfo é o grupo à margem da lei que mais cresceu em número de membros durante este governo, de acordo com o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, que falou à AFP em meados de março.

A Colômbia enfrenta a sua pior crise de segurança em uma década, após a assinatura do acordo de paz de 2016 que desarmou a guerrilha Farc.

Delegados do governo revelaram no início deste ano que realizaram reuniões informais com altos funcionários do Clã com a intenção de dialogar.