Cerúndolo vence Ruud e avança às quartas de final do Masters 1000 de Miami

O tenista argentino Francisco Cerúndolo derrotou nesta terça-feira (25) o norueguês Casper Ruud em dois sets e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, pela terceira vez na carreira.

Cerúndolo eliminou Ruud, quinto cabeça de chave do torneio, com parciais de 6-4 e 6-2 nesta partida das oitavas de final que teve um intervalo de três horas e meia devido à chuva no final do segundo set.

O tenista portenho, número 24 do ranking da ATP, vai enfrentar na próxima fase o experiente búlgaro Grigor Dimitrov (15º) na busca por uma vaga nas semifinais de Miami, rodada que alcançou na edição de 2022.