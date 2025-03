Cuidador de Maradona é detido por falso testemunho durante audiência

O tribunal argentino encarregado do julgamento pela morte de Diego Maradona ordenou nesta terça-feira (25) em plena audiência a prisão por falso testemunho de Julio Coria, que era o cuidador do astro do futebol, ao perceber contradições em seu depoimento.

Os juízes consideraram "corretas as referências feitas pelo Ministério Público em relação ao crime de falso testemunho". Coria deixou a sala de audiência algemado em San Isidro, bairro do subúrbio ao norte de Buenos Aires.

A detenção ocorreu no âmbito do julgamento iniciado há duas semanas em San Isidro, onde sete membros da equipe médica de Maradona são julgados pela sua responsabilidade na morte do lendário jogador da seleção argentina.