Grupo de advogados acusa exército sudanês de bombardeio mortal em mercado de Darfur

Segundo o grupo, "aviões das forças armadas sudanesas executaram um massacre terrível com um bombardeio indiscriminado no mercado de Tora, em Darfur do Norte, matando centenas de civis e ferindo dezenas gravemente".

"Devido ao grande número de cadáveres", o Emergency Lawyers não pôde realizar uma contagem, nem identificar as vítimas, afirmou à AFP um porta-voz à AFP, que pediu o anonimato.

As FAR também responsabilizaram o exército pelo "massacre".

Devido ao corte nas telecomunicações na região de Darfur, a AFP não pôde verificar o balanço de vítimas de forma independente. Tampouco teve resposta ao contato com o exército sudanês.

Vídeos publicados nas redes sociais, cuja veracidade tampouco pôde ser verificada, mostram corpos carbonizados e escombros ainda fumegantes.

Em dois anos, a guerra no Sudão deixou dezenas de milhares de mortos, obrigando mais de 12 milhões de pessoas a fugir de suas casas e provocando uma grave crise humanitária.