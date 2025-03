Inundação deixa um morto e três desaparecidos em cidade rural da Argentina

As autoridades também estão à procura de um trabalhador rural que, no dia da tempestade, tentou atravessar a cavalo outro rio, a 15 km do acidente rodoviário, mas caiu na água junto com o animal.

O óbito e os desaparecimentos são "produto das inundações e de uma estrada que lamentavelmente não está em manutenção e nas condições que deveria estar", disse ao canal Marcos Pisano, prefeito de Bolívar, que fica a 330 km da capital, Buenos Aires.

O fenômeno ocorre três semanas depois que, 360 km mais ao sul, na cidade portuária de Bahía Blanca, um temporal deixou 16 mortos e provocou a evacuação de centenas de pessoas, além da destruição de estradas, ruas e casas.

Essas inundações provocaram "graves danos" a "mais de 70%" da população de Bahía Blanca e serão necessários cerca de 400 milhões de dólares (R$ 2,28 bilhões) para a reconstrução da cidade, disse à época o prefeito Federico Susbielles.

