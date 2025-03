Mais de meio milhão de crianças no Iêmen sofrem da forma mais mortal de desnutrição, diz Unicef

Mais de meio milhão de crianças no Iêmen sofrem da forma mais mortal de desnutrição, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira (25).

O conflito no Iêmen é "uma crise caracterizada pela fome, pela privação e, hoje, por uma escalada preocupante", declarou à imprensa o representante do Unicef no Iêmen, Peter Hawkins.

"Uma em cada duas crianças menores de cinco anos sofre de desnutrição aguda", disse na capital do Iêmen, Sanaa. Destas, "mais de 537.000 sofrem de desnutrição aguda severa", a mais mortal, acrescentou.