Mulheres afegãs desafiam talibãs e vendem seus cabelos para sobreviver

No entanto, denunciando que essa atividade se tornou "normal" no Afeganistão, os talibãs também proibiram a compra e venda de cabelos no ano passado sob o pretexto de respeitar e "dar dignidade" ao corpo humano.

Fatima, que prefere ocultar seu sobrenome por motivos de segurança, explica que antes do retorno dos talibãs, em 2021, elas vendiam facilmente seus cabelos, usados na fabricação de extensões ou perucas.

"Os compradores batiam na porta para buscá-lo", explica a jovem de 28 anos.

Entretanto, em 2024, uma lei "sobre vício e virtude" proibiu a venda de "qualquer parte do corpo humano, como rins, fígado, olhos ou cabelo".

"Temos que respeitar a aparência que Deus deu aos seres humanos e dar-lhes dignidade: não devemos vender nossas partes do corpo", disse à AFP Saiful Islam Khyber, porta-voz do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.

Para evitar que aconteça, as brigadas do ministério confiscam e queimam as perucas em circulação. Em janeiro, quase uma tonelada delas foi queimada na província de Cabul "para proteger os valores islâmicos e a dignidade humana", de acordo com uma declaração oficial.