Noruega vence Israel (4-2) e confirma bom início nas eliminatórias europeias

A Noruega deu continuidade ao seu bom início nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer Israel por 4 a 2 nesta terça-feira (25), na Hungria, pela segunda rodada do Grupo I.

O time do técnico Ståle Solbakken soma seis pontos em dois jogos, depois de golear a Moldávia por 5 a 0 no último sábado, dois resultados que deixam os noruegueses em boa situação a caminho do Mundial do ano que vem.

O astro Erling Haaland, autor de um gol contra a Moldávia, voltou a balançar a rede ao marcar o quarto gol contra os israelenses (83').