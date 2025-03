Palavras de ordem contra o Hamas marcam manifestação de palestinos em Gaza

Outro manifestante, Majdi, disse que "as pessoas estão cansadas", e questionou: "Se a solução é o Hamas deixar o poder na Faixa de Gaza, por que não o faz, para proteger o povo?"

Desde que Israel retomou suas operações militares, 730 palestinos morreram no território sitiado, segundo relatório divulgado no último domingo pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas.