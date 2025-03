Rebeldes huthis acusam EUA de lançar novos bombardeios no Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen acusaram os Estados Unidos de lançarem novos bombardeios contra Saada, seu reduto no norte do país, nesta terça-feira (25).

O canal de televisão Al Masirah, ligado aos huthis, anunciou "uma agressão americana com dois ataques no distrito de Sahar", na província de Saada.

Os Estados Unidos já haviam bombardeado alvos do grupo rebelde pró-Irã em 15 de março, em resposta aos ataques contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, regiões estratégicas para o comércio global.