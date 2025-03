Trump diminui a importância de vazamento de planos militares dos EUA

"Não se discutiram 'planos de guerra'" e "não se enviou informação confidencial", declarou no X a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Jeffrey Goldberg, redator-chefe da prestigiosa revista The Atlantic, publicou na segunda-feira um artigo no qual detalha a conversa ente altos funcionários americanos sobre um plano de ataque militar contra os rebeldes huthis no Iêmen em um grupo do app de mensagens Signal ao qual foi incluído por engano.

Entre os participantes do grupo estavam a diretora de Inteligência americana, Tulsi Gabbard, e o chefe da CIA, John Ratcliffe, que comparecem nesta terça-feira a um comitê do Senado em uma audiência que já estava prevista antes do vazamento.

- "Um homem bom" -

A oposição democrata pede uma investigação e sanções individuais.

Mike Waltz "aprendeu a lição e é um homem bom", disse Donald Trump, citado pela NBC. Ele culpa "um dos funcionários" de seu assessor pelo vazamento.