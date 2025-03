Ucrânia e Rússia aceitam evitar ataques no Mar Negro

A Rússia, alvo de inúmeras sanções, pode contar com o apoio da Casa Branca para "restaurar o acesso" ao mercado "mundial de exportações de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzir os custos dos seguros marítimos e melhorar o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para estas transações".

Durante as negociações, os Estados Unidos reiteraram que o presidente Donald Trump deseja imperativamente "acabar com os massacres de ambos os lados do conflito" como um "passo necessário para alcançar uma paz duradoura".

Com este objetivo, propõe-se a continuar "facilitando as negociações entre ambas as partes para alcançar uma solução pacífica", diz um parágrafo idêntico nos dois comunicados transmitidos pela Casa Branca, um para a Rússia e outro para a Ucrânia.

A administração americana também expressou sua "gratidão" ao príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman.

sct/bgs/erl/nn/aa/dd

© Agence France-Presse