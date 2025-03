Atriz Fanny Ardant defende Depardieu em seu julgamento por agressões sexuais

"Eu, Fanny Ardant, nunca presenciei um gesto que considerasse escandaloso" por parte de Depardieu, declarou a atriz no terceiro dia de seu julgamento no Tribunal Correcional, descrevendo o ator como um "amigo de longa data".

"Eu também sou mulher, já passei por coisas assim. Sei que se pode dizer não a Gérard", acrescentou Ardant, que alcançou fama internacional na década de 1980 com "A Mulher do Lado", de François Truffaut, no qual atuou com Depardieu.

- "Não a toquei!" -

Sarah, a denunciante de 34 anos, afirma que em 1º de setembro o ator colocou "a mão nas [suas] nádegas", entre outras agressões, uma versão que manteve nesta quarta-feira, no terceiro dia do julgamento.

"Essa noite, sua equipe não estava lá. Saímos do camarim, estava escuro e, no fim do caminho, ele tranquilamente colocou a mão nas minhas nádegas", descreveu Sarah aos juízes.

A mulher explicou que o ator a agrediu duas vezes, tocando suas nádegas e seios. Nas duas vezes, "eu disse não!", exclamou.