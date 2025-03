Autoridades dos EUA e da China retomam negociações sobre 'preocupações' comerciais

O representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, conversaram nesta quarta-feira (26) sobre as preocupações mútuas relacionadas às práticas econômicas e comerciais de seus países.

Após a videoconferência, o gabinete de Greer disse em um comunicado que, durante a "discussão franca", Washington aproveitou a oportunidade para "expressar suas sérias preocupações em relação às práticas e políticas injustas e anticompetitivas" de Pequim.

De sua parte, He Lifeng destacou as "graves preocupações" da China sobre a tarifa adicional de 20% sobre as importações chinesas para os Estados Unidos e as taxas alfandegárias "recíprocas" que Washington implementará a partir de 2 de abril.