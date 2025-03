China volta a criticar CK Hutchison pela venda de portos no Canal do Panamá

As autoridades chinesas voltaram a criticar o conglomerado de Hong Kong CK Hutchison nesta quarta-feira (26) por ter vendido seus portos no canal do Panamá.

A empresa vendeu neste mês para o consórcio americano BlackRock seu negócio portuário por 19 bilhões de dólares (108 bilhões de reais), incluindo os portos de Balboa e Cristóbal nos extremos Pacífico e Atlântico do canal.

O acordo de venda ocorreu após semanas de pressão do presidente americano, Donald Trump, que não descartou uma intervenção militar para "recuperar" o controle dessa importante via marítima.