Cirurgiões chineses implantam fígado de porco em humano pela primeira vez

Uma equipe médica chinesa anunciou, nesta quarta-feira (26), o transplante, pela primeira vez, do fígado de um porco geneticamente modificado para um humano com morte cerebral, gerando esperanças de uma nova opção de doação de órgãos que possa salvar vidas no futuro.

Os porcos são considerados os animais mais compatíveis para a doação de órgãos, e vários pacientes vivos nos Estados Unidos receberam rins ou corações de porco nos últimos anos.

Os fígados, no entanto, demonstraram ser os órgãos mais difíceis de transplantar, e até agora não haviam sido testados dentro de um corpo humano.