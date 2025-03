Colapso de dique agrava emergência ambiental por vazamento de petróleo no Equador

O colapso de um dique que ajudava a conter parte dos mais de 25 mil barris de petróleo derramados pela ruptura de um oleoduto há quase duas semanas no noroeste do Equador agravou a emergência ambiental, contaminando rios e praias do Pacífico.

O governo atribuiu o dano em um oleoduto de propriedade estatal ocorrido em 13 de março a uma sabotagem. O vazamento de 25.116 barris de petróleo afetou três rios e o fornecimento de água para várias populações, segundo as autoridades.

Devido às intensas chuvas que caem desde janeiro no país, na terça-feira, um dique de contenção no rio Caple, que se conecta com outros córregos na província costeira de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, desabou, informou a estatal Petroecuador em um comunicado nesta quarta-feira (26).