Depardieu reafirma inocência em julgamento em Paris por agressão sexual

A lenda do cinema francês Gérard Depardieu mais uma vez defendeu sua inocência nesta quarta-feira(26), quando o tribunal abordou a segunda acusação em seu julgamento em Paris por supostas agressões sexuais nas filmagens de "Les Volets Verts" em 2021.

"Talvez eu tenha esbarrado nela com as costas no corredor, mas não toquei nela!" disse o réu de 76 anos, vestido de preto, que novamente negou qualquer agressão sexual durante a produção do longa de Jean Becker.

Sarah (pseudônimo), assistente de direção do filme, acusou o ator de colocar "a mão nas [suas] nádegas", entre outras agressões, versão que manteve nesta quarta-feira, terceiro dia de julgamento.