Djokovic retornará ao Masters 1000 de Madri três anos depois

Também vai a Madri o jovem brasileiro João Fonseca, número 60 do mundo aos 18 anos, que em fevereiro conquistou seu primeiro título no circuito, no ATP 250 de Buenos Aires.

No feminino, o primeiro WTA 1000 no saibro contará com a sensação do início desta temporada, a jovem russa Mirra Andreeva, sexta no ranking.

Campeã com 17 anos e 299 dias em Dubai, em fevereiro, Andreeva se tornou a jogadora mais jovem da história a vencer um torneio WTA 1000, a segunda categoria mais importante, atrás apenas dos Grand Slams.

Em março, ela confirmou sua ascensão com outro título emblemático, em Indian Wells.

Derrotada por Andreeva na final do torneio californiano, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, tentará levantar o troféu pela terceira vez em Madri, depois de 2021 e 2023.

A chave feminina também terá a polonesa Iga Swiatek, atual número 2 no ranking da WTA e defensora do título.