Dorival diz que goleada para Argentina "machuca" mas que encontrará o caminho

Dorival reconheceu que seu time em nenhum momento esteve perto do nível do jogo do adversário e destacou os gols marcados logo no começo da partida pela equipe de Lionel Scaloni.

"O gol no início nos gerou ainda mais dificuldades e em seguida veio o 2 a 0 (...) procuramos o gol, mas as dificuldades se repetiram ao longo do jogo", disse ele.

"Em nenhum momento conseguimos impor o que queríamos", lamentou.

Questionado insistentemente sobre a sua continuidade à frente da Seleção, o veterano treinador afirmou: "É um processo complicado, difícil (...) mas não tenho dúvidas em afirmar que vamos encontrar o caminho".

A Argentina, já classificada com 31 pontos, ficou longe do Brasil que tem os mesmos pontos de Uruguai e Paraguai, todos com 21, atrás do Equador, segundo colocado com 23.

bur-gfe/cl/aam