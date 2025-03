Entre montanhas verdes, agricultores cuidam da água do canal do Panamá

Em meio às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de recuperar o canal, seus gestores seguem com um ambicioso plano de investimentos e seus programas de assistência técnica e subsídios a centenas de pequenos produtores rurais.

Esse apoio tem como objetivo garantir o fornecimento de água ao canal.

Diferentemente do outro canal artificial do mundo, o de Suez, o do Panamá opera com água doce, já que o solo rochoso da região não permitiu abrir a passagem ao nível do mar.

Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o canal registrou 11.240 passagens de navios, 5% do comércio marítimo mundial, e a cada passagem são jogados 200 bilhões de litros de água doce no mar.

"É como dizia minha vózinha, um mão lava a outra e as duas lavam a cara. Eles precisam de água, nós também", disse Rivera.

O engenheiro agrônomo da ACP Alejandro Figueroa explica que o objetivo da assistência técnica é assegurar a "sustentabilidade econômica, social e ambiental" dos produtores da bacia.