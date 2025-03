França expressa preocupação com detenções na Turquia, incluindo um fotógrafo da AFP

A França está "profundamente preocupada" com a repressão das manifestações e com as detenções efetuadas na Turquia, entre elas a do fotógrafo da Agence France-Presse, Yasin Akgül, declarou à AFP uma fonte diplomática.

"Estamos profundamente preocupados com as informações sobre a repressão contra manifestantes e jornalistas na Turquia, como a detenção em 25 de março de sete jornalistas, entre eles o fotógrafo da AFP", acrescentou.

Akgül "cobria as manifestações" para a agência de notícias com sede em Paris, acrescentou a fonte diplomática, que expressou o compromisso da França com os princípios democráticos e com a liberdade de imprensa "em todo o mundo".