Governo trabalhista britânico anuncia importantes cortes orçamentários para equilibrar as contas

A ministra britânica das Finanças, a trabalhista Rachel Reeves, anunciou, nesta quarta-feira (26), no Parlamento um corte orçamentário de bilhões de libras, para equilibrar as contas e reforçar o tesouro público ante as dificuldades econômicas.

"A crescente incerteza global teve duas consequências. A primeira em nossas finanças públicas e a segunda em nossa economia", disse Reeves em um discurso orçamentário muito esperado ante o Parlamento britânico, no qual revelou uma previsão drasticamente revisada para baixo para o crescimento do país este ano.

O governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer está navegando em águas turbulentas. Além de um crescimento lento, deve lidar com as altas taxas do endividamento britânico, o anunciado aumento do gasto militar e as ameaças de Donald Trump de uma guerra comercial.