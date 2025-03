Guerrilhas 'assolam' fronteira da Colômbia diante da 'escassa' proteção do governo

As guerrilhas que lutam ao longo da fronteira da Colômbia com a Venezuela "assolam" os civis diante da "escassa proteção do governo", deixando-os vulneráveis a assassinatos, sequestros e deslocamentos, disse a Human Rights Watch (HRW) nesta quarta-feira (26).

Desde 16 de janeiro, a guerra pelo controle da região de Catatumbo (nordeste) entre a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e a Frente 33 de dissidentes das Farc deixou mais de 70 mortos e 55.000 pessoas forçadas a fugir de suas casas.

"Nossa investigação aponta que o ELN está cometendo abusos generalizados contra a população civil", assinalou um relatório da HRW apresentado em Bogotá.