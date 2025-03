Jair Bolsonaro, o ex-presidente que virou réu por conspirar contra a democracia

Ao longo de sua carreira política, manifestou nostalgia pela ditadura militar. No posto mais alto do Executivo, desafiou as instituições. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agora pode ser condenado à prisão por uma suposta trama golpista.

Com 70 anos recém-completados, o líder da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um dos expoentes da atual onda mundial de extrema direita clama inocência.

"A palavra 'golpe' jamais esteve no meu dicionário", disse certa vez o ex-capitão do Exército Brasileiro.