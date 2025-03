Jovem filipina de 19 anos derruba Swiatek e vai à semifinal do WTA 1000 de Miami

A jovem filipina Alexandra Eala, número 140 no ranking do tênis feminino, surpreendeu e avançou à semifinal do WTA 1000 de Miami eliminando a estrela polonesa Iga Swiatek nesta quarta-feira (26).

Eala, de 19 anos, fechou o jogo contra a número 2 do mundo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 39 minutos.

A filipina, que participa do torneio através de um convite, já era a grande revelação em Miami depois de ter eliminado outras duas campeãs de Grand Slam: a letã Jelena Ostapenko e a americana Madison Keys, que venceu o Aberto da Austrália em janeiro.