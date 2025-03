Lyon goleia Bayern (4-1) e vai às semifinais da Champions feminina

Mas no segundo tempo o Lyon mostrou sua força e virou com gols de Melchie Dumornay (46'), Kadidiatou Diani (54'), Tabitha Chawinga (60') e Ada Hegerberg nos acréscimos (90'+4).

O time francês dá assim mais um passo rumo ao objetivo da reconquista da Liga dos Campeões, competição onde é de longe a equipe mais vitoriosa, com 8 títulos, o último deles em 2022.

Nas semifinais, o Lyon vai enfrentar o vencedor do duelo das quartas de final entre Arsenal e Real Madrid, que se enfrentam em Londres após a vitória do time espanhol por 2 a 0 no jogo de ida, em casa.

