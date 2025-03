Mais de 800 mil crianças estão isoladas por combates no Sudão, alerta Unicef

Cerca de 825 mil menores de idade estão "presos" pelos combates no entorno de uma cidade sitiada na região de Darfur, no oeste do Sudão, alertou o Unicef nesta quarta-feira (26), ao descrever o "inferno" em que vivem devido à violência e desnutrição.

"Não podemos fechar os olhos diante deste inferno na Terra", afirma, em comunicado, Sheldon Yett, representante no Sudão do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"Estimamos que 825 mil menores estão presos em uma catástrofe crescente em e no entorno de Al Fashir", capital de Darfur do Norte, no oeste do país arrasado pela guerra, acrescenta.