Mineração submarina, uma ameaça para naufrágios e legado cultural e espiritual?

"Definir o patrimônio cultural apenas com base em naufrágios me parece muito triste", disse à AFP April Nishimura, representante de um clã gitxsan do Canadá, que lembra a ligação de seu povo com o mar por meio dos salmões que sobem os rios.

- "Intangível" -

Nesse sentido, um grupo de países liderado pela Micronésia propôs especificar que esse patrimônio inclui tanto o patrimônio material (restos humanos, artefatos, naufrágios e suas cargas, etc.) quanto o patrimônio "intangível", como os conhecimentos relacionados à navegação tradicional ou às práticas espirituais ligadas à água.

Por enquanto, apenas as tecnologias de extração de nódulos polimetálicos no Pacífico parecem suficientemente desenvolvidas para uma possível exploração em escala industrial.

Mas o Atlântico, com seus diferentes tipos de jazidas, também poderá ser afetado.

Esse oceano abriga em suas profundezas navios afundados e aviões abatidos durante as duas guerras mundiais, assim como vestígios de séculos de comércio de escravizados entre a África e a América.